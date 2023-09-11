شاهد.. أميرة فتحي تبرز عضلاتها في الجيم

خطفت الفنانة أميرة فتحي أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت أميرة فتحي، بإطلالة رياضية جريئة، وهى تؤدى تدريبات رياضية شاقة من الجيم مما نال إعجاب متابعيها.

وطرحت أميرة فتحي، فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، التي عادت من خلالها إلى مجال الغناء بعد غياب سنوات طويلة.





الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل اسم "انا مبتعوضش"، من كلمات محمود كامل، ألحان: حسن سراج، توزيع: محمود شابوري.

آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارين حداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.

وغابت الفنانة أميرة فتحي ، عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذيشاركتفيهبجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيدوياسرفرجومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.