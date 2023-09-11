بالكاجوال .. إطلالة صباحية ناعمة لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هاجر أحمد، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد، بإطلالة جذابة وأنيقة، وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرزجمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

وبدأت هاجر أحمد ، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلةالمُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.