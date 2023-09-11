احتفالية لتكريم المتفوقين من أصحاب البصيرة بشمال سيناء

نظمت جمعية أصحاب البصيرة بمحافظة شمال سيناء احتفالية بمدينة العريش، لتكريم المواهب وأصحاب القدرات الخاصة من أصحاب البصيرة والمتفوقين منهم،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن هذه الاحتفالية من إعداد وتقديم وأداء أصحاب البصيرة أنفسهم.

فقرة تكنولوجية:

مشيرًا إلى أن الاحتفالية تضمنت فقرات البرنامج ،السلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم ، وإلقاء الشعر والغناء ،والإنشاد الديني، إضافة إلى فقرة تكنولوجية تجسد قدرة المكفوفين على التعامل مع الحاسوب وتطبيقات الأندرويد.

كما تم تكريم المتفوقين من أصحاب البصيرة بوصفهم نماذج للتحدي والإرادة والمتطوعين لدعمهم كرموز للإنسانية والعطاء.

ومن جانبه صرح د. عبد الكريم الشاعر (أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العريش ومن المهتمين بشأن المكفوفين) أن فريق أصحاب البصيرة، استطاع أن يغير نظرة المجتمع لأصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانات.

وأضاف الشاعر، أن فريق أصحاب البصيرة له تاريخ حافل بالمبادرات والممارسات التي كان لها كبير الأثر في غرس الثقة بالنفس لدى أصحاب الهمم ورسم صورة جديدة لهم في المجتمع.