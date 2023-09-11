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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق رأس غارب - الزعفرانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة صباح اليوم الإثنين جراء حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب - الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.

وفور تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، لإخطار من غرفة عمليات النجدة بالحادث، تم التحرك على الفور حيث تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص الطبي، تم تحديد إصابات الأفراد المتضررين على النحو التالي:
- سلوى ربيع عبد الراضى (40 سنة) تعرضت لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
- رفيدة عبد المغيث محمد (8 سنوات) تعرضت لكدمات متفرقة بالجسم.
- محمد عبد المغيث محمد (4 سنوات) تعرض لكدمات متفرقة بالجسم.
- أحمد عبد المغيث محمد (3 سنوات) تعرض لكدمات متفرقة بالجسم.
- دعاء ربيع عبد الراضى (33 سنة) تعرضت لكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة. تمنح السلطات الصحية أعلى الأولويات لضمان تلقي العلاج المناسب للمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والشرطة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص ملابسات الحادث وضمان سلامة المرور على الطريق. تحذر السلطات السائقين من أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والامتناع عن المخاطر التي قد تؤدي إلى حوادث مماثلة.

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