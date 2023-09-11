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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجاً سياحياً على باخرة نيلية أثناء رحلتها بين القاهرة والمنيا

وفد سياحي ببني سويف
وفد سياحي ببني سويف

استقبلت "أمس"محافظة بني سويف،الباخرة السياحية داركم" فندق عائم"خلال رحلتها بين  القاهرة والمنيا  ، وعلى متنها فوج سياحي ضم 33 زائراً متعددي الجنسيات ،وكان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة ،الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.


وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

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وأكدت مدير السياحة، أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و المنيا

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