بأسلوب المغافلة.. القبض على عصابة سرقة الموبايلات بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (سائق - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول حال تواجده بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأضافا بإرتكابهما (12) واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم وتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لـ (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم "سيىء النية") تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.