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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل وصول دانيال لمصر.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب ليبيا.. لقطات مرعبة

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

كشفت مصادر حكومية في ليبيا وشهود عيان، اليوم الاثنين، أن عاصفة دانيال البحر الأبيض المتوسط القوية التي اجتاحت شرق ليبيا، وألحقت أضرارا بالمنازل والطرق وتسببت في سيول وفيضانات غير مسبوقة أدت إلى وفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، حسب وكالة "رويترز".

وتم الاعلان عن أن هناك شخصان مفقودان.

ونقلت وكالة رويترز  عن مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال الذي يضرب مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا.

وضرب الإعصار دانيال، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا تقطعت بهم السبل على أسطح سياراتهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة في الفيضانات الغزيرة حيث ضرب الإعصار دانيال مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

دانيال يحول درنة لمدينة منكوبة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة، درنة مدينة منكوبة جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

إعلان حالة الطوارئ في درنة

وفاض مجرى وادي درنة، بوسط المدينة، بالمياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا الساعات الماضية جراء إعصار دانيال.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول تزامنا مع صرب العاصفة يومي الأحد والاثنين.

وقال مهندسا نفطان لوكالة رويترز إن أربعة موانئ نفط رئيسية في ليبيا بما في ذلك راس لانوف وزويتينا وبريجة وإسدرة أغلقت من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد إنه وجه جميع وكالات الدولة إلى "التعامل على الفور" مع الأضرار والفيضانات في المدن الشرقية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع العاصفة عن كثب وستوفر "مساعدة إغاثية عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

 ومن المتوقع أن تصل بقايا الإعصار إلى مصر، اليوم الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية.

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