زغاريد وأعلام في الهرم.. الشباب وكبار السن يصنعون مشهدًا انتخابيًا مبهرًا في اليوم الأخير لانتخابات الشيوخ

تحوّل محيط مدرسة "هشام شتا" بمنطقة الهرم، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كرنفال وطني مع انطلاق الساعات الأولى لليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور لافت من الشباب وكبار السن، وزغاريد نسائية علت أجواء المكان في مشهد يعكس الوعي والانتماء.

ورصدت عدسة "صدى البلد" توافد العشرات من السيدات والمسنين منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا، حاملين الأعلام المصرية، وسط أجواء تنظيمية محكمة وتأمين مكثف من قوات الشرطة، ما ساعد على تيسير عملية التصويت داخل المدرسة وخارجها.

وحرص الناخبون على استغلال اليوم الأخير للتعبير عن إرادتهم، وسط حالة من البهجة والحماس، حيث علت الأغاني الوطنية ورفرفت الرايات، فيما أطلق البعض الزغاريد ابتهاجًا بالمشاركة، وهو ما أضفى أجواء احتفالية على المشهد الانتخابي.

وانطلقت عمليات التصويت في اليوم الثاني داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا موزعة على محافظات الجمهورية، وسط إشراف قضائي كامل، حيث تُجرى الانتخابات في 27 دائرة بالنظام الفردي و4 دوائر بالقائمة، وتتنافس فيها "القائمة الوطنية من أجل مصر" بنسبة الـ5% المطلوبة لضمان الفوز، مقابل منافسة قوية على المقاعد الفردية بين 424 مرشحًا.

وفي الجيزة، خُصصت 492 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية بسلاسة حتى إغلاق باب التصويت في التاسعة مساءً.