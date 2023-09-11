أمانة «مصر الحديثة» بالغربية تُنظم قافلة طبية لدعم المواطنين صحياً بالمحلة الكبرى

واصلت أمانة حزب مصر الحديثة بالغربية، بقيادة اللواء خالد شرشر أمين المحافظة، تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين ، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين ، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين ، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ونظمت أمانة الحزب بالمحلة الكبرى، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد طه عفيفى أمين مساعد الحزب لقطاع المحلة، وتضمنت القافلة الطبية، تخصصات متنوعة، منها " الأطفال، الجلدية- باطنة، رمد، جراحة، عظام، خدمات الأشعة والتحاليل"، بالإضافة إلي وجود صيدلية وصرف الأدوية مجاناً للحالات الأكثر احتياجاً، وكذلك كشف عشوائي "سكر وضغط واعتلال كلوي"، وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأشار اللواء خالد شرشر أمين عام الحزب بالغربية، أن رسالة الحزب المستمرة هي خدمة المواطنين والأسر العفيفة من أهالينا بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة والوصول إليهم فى كل مكان بأنحاء المحافظة.



وأكد الدكتور أحمد طه عفيفى أمين مساعد الحزب لقطاع المحلة، علي أن القافلة لاقت إقبالاً واستحسانًا كبيراً من المواطنين الذين أشادوا بدور حزب مصر الحديثة وقدموا الشكر لقياداته لما يقدمونه من خدمات طبية مجانية شاملة، ومساهمه تلك القوافل فى تخفيف آلام ومعاناة الأهالي بمختلف مراكز المحافظة .

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور هيثم الوردانى أمين الشباب بالغربية، و عبد الغنى صالح، و عادل نوح ، ومحسن قدرى ، و إبراهيم جبر ،و مروة ابراهيم، وولاء البنا ، و منى البطل، وولاء عبد النبى ، ولفيف من أعضاء الحزب.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، و اللواء أحمد فهمى الأمين العام للحزب بضرورة المشاركة المجتمعية ودعم الأهالي والتواجد بينهم فى حملة ( بين الناس ) التى يتبناها الحزب منذ أن أطلقها .

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