وكيل تعليم شرق طنطا يطمئن على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية علي رأسها مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية المشتركة، ومدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، ومدرسة المنشاوى الإعدادية بنات، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطمئنان إلى جاهزية المدارس.

وجاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة ترقيم دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أي شخص داخل المدارس إلا بعد تسجيل بياناته كاملة وساعة الدخول والخروج، كما وجه بالانتهاء من إعداد الجداول لجميع الصفوف، وتوزيع الانصبة على جميع المعلمين، وتحديد الإشراف.



كما وجه بضرورة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول، والاطمئنان إلى تواجد كافة المخصصات من الكتب لطلاب المدارس، وتسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها، والاطمئنان إلى سداد المصروفات المدرسية، وتوزيع الأنشطة، وتجهيز وتخطيط الملعب، وتغير علم الجمهورية القديم، واستبداله بآخر جديد، ووضعه في أعلى مكان بالمدرسة.

ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وفقا لمخصصات اللامركزية بكل مدرسة، مشددا على تواجد جميع العاملين بالمدارس لانتظام العمل في هذه الفترة الهامة استعدادا لاستقبال العام الدراسي.

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