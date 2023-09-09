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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الغربية: تسكين وكلاء الإدارات التعليمية الذين اجتازوا المقابلات بإعلان يوليو 2022

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم توجيهاته بتكليف عبد الفتاح طه عبده، بتسيير أعمال مدير عام التعليم العام، وتكليف الأستاذ محمد أحمد إبراهيم أبو ليمون، بتسيير أعمال مدير إدارة بسيون التعليمية، تكليفاً مؤقتاً لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً. 


وجاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكملت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، الهيكل الإداري الخاص ببعض الوظائف القيادية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، ففي إدارة سمنود التعليمية، تم تسكين محمد عبد الفتاح إسماعيل خضر، وكيلاً للإدارة التعليمية بسمنود، وفي إدارة كفر الزيات التعليمية، وتم تسكين محمد السيد حسن السقا، وكيلاً للإدارة التعليمية بكفر الزيات، وفي إدارة بسيون التعليمية، تم تسكين الدكتور  جمال عبد الحميد محمد حضره، وكيلاً للإدارة التعليمية ببسيون، وذلك نتيجة المقابلات الشخصية التي تمت بإعلان يوليو 2022.

 

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كما قدم وكيل الوزارة أطيب الأمنيات لجميع القيادات الجديدة والمجدد لها بالتوفيق والسداد في خدمة العملية التعليمية.

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