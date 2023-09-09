إصابة 7 أشخاص بسبب عضات كلاب ضالة بطنطا.. وبيطري الغربية يواجه الأزمة

استقبلت مستشفي المنشاوي بطنطا التابعة لمديرية الصحة بالغربية اليوم استقبال نحو 7 مصابين من صفوف الأسر والعائلات بشارع المدينة المنورة بمنطقة شوبر بطنطا بسبب انتشار ظاهرة الكلاب الضالة الأمر الذي أرهب حياة المواطنين وأطفالهم .



وأفادت مصادر طبية داخل المستشفي أنه تم توفير كافة الامصال الطبية المخصصة للعضات الكلاب الضالة لكافة المصابين المترددين علي المستشفي لافتين أن الأعداد تتوازيد بقسم الاستقبال.



وناشد سكان شارع المدينة المنورة بمنطقة شوبر التابعة لحي ثان طنطا كافة المسئولين بالقيادات التنفيذية وعلي رأسهم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بسرعه التحرك للاغاثتهم وإنقاذ حياة أطفالهم وذويهم .



وأصدر الدكتور حاتم كمال انور مدير هيئة الطب البيطري توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة والتعامل مع الكلاب الضالة حفاظا على ارواح المواطنين.