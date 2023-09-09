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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بسبب عضات كلاب ضالة بطنطا.. وبيطري الغربية يواجه الأزمة

كلاب الضالة بالغربية
كلاب الضالة بالغربية

استقبلت مستشفي المنشاوي  بطنطا التابعة لمديرية الصحة بالغربية اليوم استقبال نحو 7 مصابين من صفوف الأسر والعائلات بشارع المدينة المنورة بمنطقة شوبر بطنطا بسبب انتشار ظاهرة الكلاب الضالة الأمر الذي أرهب حياة المواطنين وأطفالهم .

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وأفادت مصادر طبية داخل المستشفي أنه تم توفير كافة الامصال الطبية المخصصة للعضات الكلاب الضالة لكافة المصابين المترددين علي المستشفي لافتين أن الأعداد تتوازيد بقسم الاستقبال.

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وناشد سكان شارع المدينة المنورة بمنطقة شوبر التابعة لحي ثان طنطا كافة المسئولين بالقيادات التنفيذية وعلي رأسهم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بسرعه التحرك للاغاثتهم وإنقاذ حياة أطفالهم وذويهم .

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وأصدر الدكتور حاتم كمال انور مدير هيئة الطب البيطري توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة والتعامل مع الكلاب الضالة حفاظا على ارواح المواطنين.

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