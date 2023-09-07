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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: توزيع ملابس على 350 أسرة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا

معارض تضامن الغربية
معارض تضامن الغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية،  بالتعاون مع جمعية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 350 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقري كفرحجازى ومنشأة السلام ومنطقة الحمهورية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

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وأوضح، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

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الأسر الاولى بالرعاية أسر الأولى بالرعاية أحمد حمدي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي بالغربية الأولى بالرعاية المحلة الكبرى

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