أحمد مجدي: غزل المحلة ليس أمامه خيار سوى العودة إلى الدوري الممتاز

قال أحمد مجدي لاعب غزل المحلة، إنه بدأ متابعة زعيم الفلاحين منذ نهاية الموسم الماضي، عندما تعرض الفريق لكبوة على مستوى النتائج والتي أدت إلى هبوطه إلى القسم الثاني.

وأضاف مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه عرض نفسه على غزل المحلة لمساعدة الفريق، وهو ما رحب به مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بالعودة إلى صفوف الفريق.

وأشار إلى أن غزل المحلة ليس أمامه أي خيار آخر غير التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، مؤكدًا أن أبناء المحلة وحدهم الذين يستطيعون صناعة الفارق وخدمة النادي، على عكس من لا ينتمون للنادي ويعملون لمصلحتهم الشخصية.

واختتم تصريحاته، أن خالد عيد صاحب قرار عودته إلى غزل المحلة، في ظل إيمانه الشديد بإمكانياته وقدرته على صناعة الفارق مع فريقه، بينما إدارة النادي لا تتدخل في القرارات الفنية.