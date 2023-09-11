نادي النصر يضم لاعب وسط المقاولون رسميا

تعاقد نادي النصر بقيادة اشرف توفيق مع حسام حسونة لاعب نادي المقاولون العرب رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب.

وانضم حسام حسونة لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز خط الوسط المدافع.

ووقع حسونة لنادي النصر لمدة موسمين رسميا في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

النصر يدعم صفوفه استعدادًا لدوري المحترفين

كان نادي النصر أعلن تعاقده مع اسلام عادل الظهير الأيمن لفريق بورتو السويس ومحمد بديع لاعب منتخب السويس وإبراهيم يحيي لاعب انبي وزد اف سي وبورتو السويس.

وفاز فريق النصر أمس الأحد على فريق مكابي باربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز رباعية فريق النصر سيد شعبان هدفين وهدف لكل من عبدالرحمن ميسي وكريم سعيد.

ويخوض فريق النصر مباراة ودية يوم الأربعاء بمواجهة بتروجيت استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.