عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي النصر يضم لاعب وسط المقاولون رسميا

حسام حسونة
حسام حسونة

تعاقد نادي النصر بقيادة اشرف توفيق مع حسام حسونة لاعب نادي المقاولون العرب رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب.

وانضم حسام حسونة لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز خط الوسط المدافع.

ووقع حسونة لنادي النصر لمدة موسمين رسميا في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري. 

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

النصر يدعم صفوفه استعدادًا لدوري المحترفين 

كان نادي النصر أعلن تعاقده مع اسلام عادل الظهير الأيمن لفريق بورتو السويس ومحمد بديع لاعب منتخب السويس وإبراهيم يحيي لاعب انبي وزد اف سي وبورتو السويس.

وفاز فريق النصر أمس الأحد على فريق مكابي باربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز رباعية فريق النصر سيد شعبان هدفين وهدف لكل من عبدالرحمن ميسي وكريم سعيد.

ويخوض فريق النصر مباراة ودية يوم الأربعاء بمواجهة بتروجيت استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين. 

النصر المقاولون العرب حسام حسونة دوري المحترفين بتروجيت منتخب السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

موضوعات متعلقة

النصر يكتسح الحزم بخماسية في الدوري السعودي

نادي النصر يكشف تفاصيل جديدة باجتماع اتحاد الكرة فى دوري المحترفين

ترشيحاتنا

لمدة 3 أيام.. ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا "دانيال"

بسبب التهديدات الأمنية.. توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية بين أمريكا والبحرين

مصاب أليم | مصر تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

يسبب سرطان الأمعاء .. أخصائية تغذية علاجية تحذر من مخاطر الإمساك

ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

بينهم 83 امرأة و678 طفلا.. إسرائيل تعتقل 5000 فلسطيني منذ مطلع 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ