قال العقيد البريطاني المتقاعد، ريتشارد كيمب، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيذل الغرب من خلال منع القوات المسلحة الأوكرانية من السيطرة على المناطق التي ضمتها روسيا.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، قال كيمب: "من الواضح أن هذا سيكون كارثة بالنسبة لأوكرانيا، فضلا عن هزيمة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”. وبالنسبة لبوتين، سيكون هذا انتصارا".

وأوضح كيمب، أن الحفاظ على المناطق الأربع الجديدة في روسيا من شأنه أن يغلق إلى الأبد طريق أوكرانيا إلى الناتو، وسيتعين على الغرب اللجوء إلى استراتيجية الحد من الضرر.

وأمس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن حزب روسيا الموحدة، الذي يدعم بقوة الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات المحلية في المناطق الـ4 التي ضمتها موسكو العام الماضي “زابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون”.

وتُظهر البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمفوضية أن الناخبين في المناطق الشرقية والجنوبية التي مزقتها الحرب دعموا حزب “روسيا الموحدة”، مع استمرار فرز الأصوات في الاقتراع.