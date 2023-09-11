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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب جزيرة هالماهيرا بـ إندونيسيا.

وأوضح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 160 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ميناهاسا، شمالي إندونيسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في جزيرة سولاويزي الإندونيسية اليوم السبت.

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وكان عمق الزلزال 10 كيلومترات (6.21 ميلا) تحت سطح الأرض، وفقًا للمركز، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. 

اندونيسيا هالماهيرا

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