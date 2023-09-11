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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب أكثر تطرفا..الرئيس السابق يدعو أنصاره القتال من أجل الوطن

ترامب
ترامب

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمؤيديه، أن ولايته القادمة، ستكون صعبة، محذرا من مشكلات ضخمة  بشأن ولاية ثانية محتملة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال ترامب لمؤيديه بلغة تردد صدى الفترة التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 (يناير) أنهم بحاجة إلى "القتال" وإلا فسوف يخسرون بلادهم.

جاء التصعيد الخطابي من قبل الرئيس السابق الذي وجهت إليه اتهامات أربع مرات، في تجمع حاشد في داكوتا الجنوبية، حيث اتهم خصمه المحتمل في انتخابات 2024، الرئيس جو بايدن ، بإصدار لائحة اتهام ضده فيها 91 تهمة في أربع قضايا جنائية كشكل من أشكال القمع والتدخل في الانتخابات.

وقال ترامب في خطاب بائس اتهم فيه الديمقراطيين بالسماح بـ”غزو” المهاجرين لأمريكا عبر الحدود الجنوبية : “لا أعتقد أنه كان هناك ظلام يحيط بأمتنا على الإطلاق كما هو الحال الآن”.

وأثار الخطاب  الذي ألقاه المرشح الجمهوري الأوفر حظا احتمال  أن تكون رئاسته الثانية  اذا وصل اليها،  أكثر تطرفا وتحديا لسيادة القانون من رئاسته الأولى.
 

 

 

 

2024 6 يناير اتهامات الهجوم على مبنى الكابيتول الديمقراطيين الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن

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