سمير فرج يكشف المتسبب الحقيقي في أحداث 11 سبتمبر |فيديو

اللي حضر العفريت..

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، المتسبب في أحداث 11 سبتمبر، قائلا: "تنظيم القاعدة".

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تنظيم القاعدة بدأ عندما دخل السوفيت أفغانستان، وشعرت أمريكا أنهم اقتربوا من مصادر البترول، ولابد أن يرحلوا".

وأضافت "أمريكا اتفقوا مع العناصر المجاهدين في أفغانستان وأعطتهم المال والسلام"، لافتا إلى أن "بن لادن أخذ من أمريكا 5 مليارات دولار دون التسليح".

وأشار إلى أن "نجح المقاتلون في إخراج السوفيت من أفغانستان"، معقبا "اللي يحضر العفريت وميعرفش يصرفه، هذا ما حدث، وبدأ بن لادن يقول إن أمريكا هي أساس الفساد في العالم، ويجب أن نتخلص منها، ومن هنا بدأت أحداث 11 سبتمبر".

