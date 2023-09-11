11 سبتمبر.. سمير فرج يروي تفاصيل الأحداث في الذكرى الـ 22.. فيديو

علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على الذكرى الـ22 على أحداث 11 سبتمبر.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الكثير من الأمريكان ذهبوا لزيارة النصب التذكاري لضحايا الحادث".

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "يوم 11 سبتمبر عام 2001 نالت أمريكا تاني أكبر خسارة في تاريخها"، موضحا: "ما حدث هو أن 4 طائرات نقل تجاري مدني تقودها 4 مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة طلعوا على 4 أهداف منهم 2 على برج التجارة العالمي والثالثة على وزارة الدفاع الأمريكية والرابعة كانت ذاهبة على البيت الأبيض".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "3 طائرات نجحوا في الوصول إلى أهدافهم لكن الرابعة لم تنجح لأن المدنين الذين كانوا في الطائرة استولوا عليها من الإرهابين فسطقت دون أن تحدد إرهابها".

وتابع اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "خسائر العلمية 2977 قتيل، و19 إرهابي وآلاف الجرحى والمصابيين، وحدث حالات اختناق كبيرة في هذا الموضوع".

