"جايبين ولادهم معاهم"..أحمد فرحات يكشف رد فعل مبارك عندما شاهده لأول مرة

كشف الفنان أحمد فرحات، رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما شاهده لأول مرة، قائلا:" حصلت على وسام من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعندما شاهدني مبارك لأول مرة تحدث قائلًا: "هو الموظفين جايبين ولادهم معاهم".

وقال أحمد فرحات في تصريحات له على قناة “ الحدث اليوم:” زمن الفن الجميل كان يحتوي على الإخلاص والإتقان في العمل، وهذا الأمر انعكس عليه إيجابيا عندما أصبح مهندسًا في مجال الاتصالات برئاسة الجمهورية.

وأشار الفنان أحمد فرحات إلى أن أول عمل فني شهير هو "ساعة لقلبك"، ومن ثم قدم فيلم "شارع الحب"، حيث قدم رقصة شعبية مع الفنان عبد الحليم حافظ استمرت في ذاكرة الجمهور حتى الآن.

وتابع الفنان أحمد فرحات، إن الفنان عبد الحليم حافظ كان نجمًا كبيرًا وثروة قومية لمصر، وكان بمثابة الهرم الرابع، مشيرًا إلى أن القيادة طلبت من عبد الحليم حافظ عدم الزواج من سعاد حسني، قائلة: "لو تزوجت سعاد حسني بإمكانيات سعاد حسني هتروح الإنعاش، فبلاش الجواز".

وأضاف "فرحات"،، أن فريد شوقي فنان عظيم، وقدم الكثير من الأدوار المتعددة سواء أدوار الشر أو الإجرام، وغير جلده الفني أكثر من مرة، معقبًا: "فضل يمثل لحد ما مات".

وأوضح أن الفنان فريد شوقي كان يخشى من أي شيء، معقبًا: "كان ممكن يخاف من أرنب مش فار، وكان إنسان حنين ومعطاء وجميل، وكان يقف بجانب الممثلين الذين يمرون بظروف قاسية، كان راجل جدع".

وأكد أن الفنان فريد شوقي تحدث مع المخرج صلاح أبو سيف عن الفنانة هدى سلطان، واشتكى عدة مرات من غيرتها عليه، موضحًا أن الفنانة هند رستم كانت إنسانة محترمة جدًا، وتقدم الإغراء المهذب في زمن الفن الجميل.