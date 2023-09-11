أخبار الفن: محمود حجازي يستعد لخطوبته .. و ساره زكريا تتعرض للايقاف

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمود حجازي وسارة زكريا:

أكد النجم محمود حجازي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكشف حجازي أن خطيبته تدرس القانون وتعيش في أمريكا، مشيرا إلى أن حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة

نشر الفنان إسلام جمال صورة تحمل أجواء رومانسية ، بصحبة زوجته أثناء إحتفالهما بعيد زواجهما الأول ، ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام .

وعلق إسلام: ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي

أحبك.

تصدرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا محركات بحث جوجل فى الساعات الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة الموسيقيين بالأردن، بيانًا رسميا بمنع الفنانة سارة زكريا من الغناء بالأردن ، وذلك بعد أيام من قرار منعها من الغناء في مصر

يعتبر الفنان الكوميدى إسماعيل فرغلي واحدا من النجوم الذين ظهروا على الشاشة بشكل تلقائى وقوى ، وتعتبر الإنطلاقة الحقيقية له من خلال برنامج "حسين على الهوا" ثم أنطلق بسرعة الصاروخ فى عدة أعمال هامة ومميزة.