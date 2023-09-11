أخبار الفن: محمود حجازي يستعد لخطوبته .. و ساره زكريا تتعرض للايقاف

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمود حجازي وسارة زكريا:
تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
أكد النجم محمود حجازي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.
وكشف حجازي أن خطيبته تدرس القانون وتعيش في أمريكا، مشيرا إلى أن حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة
على الأضواء الخافتة .. إسلام جمال يحتفل بعيد زواجه الأول
نشر الفنان إسلام جمال صورة تحمل أجواء رومانسية ، بصحبة زوجته أثناء إحتفالهما بعيد زواجهما الأول ، ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام .
وعلق إسلام: ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي
أحبك.
بعد قرار منعها من الغناء فى الأردن .. القصة كاملة لأزمة سارة زكريا
تصدرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا محركات بحث جوجل فى الساعات الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة الموسيقيين بالأردن، بيانًا رسميا بمنع الفنانة سارة زكريا من الغناء بالأردن ، وذلك بعد أيام من قرار منعها من الغناء في مصر
إسماعيل فرغلي: البطولة المطلقة مجازفة أخاف منها واستفدت فنيا من محمد رمضان
يعتبر الفنان الكوميدى إسماعيل فرغلي واحدا من النجوم الذين ظهروا على الشاشة بشكل تلقائى وقوى ، وتعتبر الإنطلاقة الحقيقية له من خلال برنامج "حسين على الهوا" ثم أنطلق بسرعة الصاروخ فى عدة أعمال هامة ومميزة.