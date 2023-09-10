بعد قرار منعها من الغناء فى الأردن.. القصة الكاملة لأزمة سارة زكريا

تصدرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا محركات بحث جوجل فى الساعات الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة الموسيقيين بالأردن، بيانًا رسميا بمنع الفنانة سارة زكريا من الغناء بالأردن ، وذلك بعد أيام من قرار منعها من الغناء في مصر .

بيان نقابة الموسيقيين بالأردن:



.ونص بيان النقابة على: أنه استنادا للمادة رقم 9 لسنة 1997 على عدم أحقية أى شخص ممارسة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة، واستنادًا للمادة رقم (26) والتى تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.



وأضاف البيان: أن لا يجوز وجود أى نوع من التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أيى من المهن المنصوص عليها في القانون أعلاه، وعليه تنوه النقابة لكل المنشأت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا من الجنسية اللبنانية عن ممارسة كل المهن الفنية، وبخلاف ذلك سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

بداية الأزمة:

تعرضت سارة زكريا خلال الأيام الماضية ، لهجوم حاد من قبل الجمهور، بعد تداول فيديو لها من حفلها الأخير بالساحل الشمالي والتى قدمت من خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها ، ولكن ظهرت من خلاله وهي توجه للجمهور جملة

“هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الكثيرين واعتبروا أن الجملة خارجة عن السياق ، مما أدى إلى أن أعلن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ، استدعاء سارة زكريا ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق معهما في مقر النقابة، ثم أصدر قراراً بمنع سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً لعدم التزامها بقرارات النقابة والحضور من أجل التحقيق معها فقط.

أبرز أعمال سارة زكريا:

ويذكر أن أبرز أغانى سارة زكريا ، هى أغنية "تيجى نتجوز بالسر" ، والتى عملت على إنتشار موهبة سارة بسرعة البرق ، والتى أدت لإحيائها الكثير من الحفلات فى فترة قصيرة ، وكونت عدد كبيرًا من المعجبين بسبب خامة صوتها المميزة.