تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

أكد النجم محمود حجازي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكشف حجازي أن خطيبته تدرس القانون وتعيش في أمريكا، مشيرا إلى أن حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة.

محمود حجازي:

وأعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عن ارتباطه، وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

واكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا: "أحبك"، ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

وخرجت عديد من التعليقات لمتابعة محمود حجازى على “إنستجرام” لتخمن العروس التى ارتبط بها حتى أن البعض ظن أنها الفنانة ولاء الشريف التى شاركته فى مسلسل “أبو العروسة”، إلا أن ولاء قررت أن ترد بصورة عملية وتبارك لمحمود حجازى وتنفى بذلك ما يتردد.

محمود حجازى وأسماء شريف منير

أعلنت أسما شريف منير انفصالها بشكل رسمى عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك منذ عامين.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ “إنستجرام”: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت: "بس حقيقى من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت في ناس قريبة أوى أوى ليا مع إنى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".