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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الأضواء الخافتة.. إسلام جمال يحتفل بعيد زواجه الأول

اسلام وزوجته
اسلام وزوجته

نشر الفنان إسلام جمال صورة تحمل أجواء رومانسية ، بصحبة زوجته أثناء إحتفالهما بعيد زواجهما الأول ، ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام .
وعلق إسلام: ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي 
أحبك.

زواج إسلام جمال:


واحتفل الفنان إسلام جمال في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحفل زفافه على فتاة من الوسط الفني، في أجواء رومانسية هادئة ، فى إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة ، بحضور بعض من فنانين الوسط الفني .

مسلسل "الأصلي":
وقد تألق إسلام جمال مؤخرًا فى مسلسل "الأصلى" ، والذى شارك فيه العديد من الفنانين أبرزهم، ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين.
والتى دارات أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى جسدته الفنانة ريهام عبد الغفور،وكانت تسعى للحفاظ على ورث أبيها من الجميع وترى أنها فقط الأحق به، وترفض تقسيمها على بقية أخوتها .

العائدون:
وكان أخر أعمال إسلام جمال ، هو مشاركته فى مسلسل "العائدون" ، الذى شارك بيه فى ماراثون رمضان الماضى 2023.
وقدم إسلام جمال فى مسلسل العائدون شخصية وليد وهو ضابط مخابرات في فريق أمير كرارة الذي يقوم لشخصية الضابط عمر،  ويدور المسلسل حول عمليات المخابرات لكشف تنظيمات داعش ومكافحة الإرهاب.
ومسلسل العائدون من بطولة ، أمير كرارة ، أمينة خليل ، محمود عبدالمغني ، وهو من إخراج أحمد نادر جلال ، وتأليف باهر دويدار.

إسلام جمال

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