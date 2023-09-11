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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فرحات: أول أجر ليا في مسيرتي الفنية كان 10 جنيهات

أحمد فرحات
أحمد فرحات

كشف الفنان أحمد فرحات،  كواليس عن حياته الشخصية، قائلا:" كانت مصابا بالغدة النخامية وهذا الأمر كان يظهرني بشكل صغير للغاية".

 

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وأضاف "فرحات"، في تصريحات له على قناة “ الحدث اليوم”،:" المخرج صلاح أبو سيف اختبره، فجسد جزءا من الشخصية التي جسدها في مسرحية المدرسة، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه حصل على 10 جنيهات في بداية مسيرته الفنية، في الوقت الذي كان يحصل فيه والده في الشهر على 10 جنيهات، ولكن يعول 7 أبناء، خلاف الأب والأم. 

 

وتابع أن المدرسة الابتدائية أعدت مسرحية عن الأب والأم، فاختاروه لكي يجسد أحد الشخصيات في المسرحية، مشيرًا إلى أنه أثناء تجسيده المسرحية شاهده أحد الشخصيات التي تعمل في المجال الإنتاجي، وطالبه بتجسيد شخصية أحد الأطفال في الملاجئ بأحد الأفلام.

 

كما تحدث الفنان أحمد فرحات، عن لقاؤه بالفنان فريد شوقي، قائلا:" كان فريد شوقي بيحبني أوي، وكان حريصا على الجلوس معي، لأن دمي كان خفيف".

 

وأضاف فرحات"، ، أن المسرح المدرسي ساهم في إخراج الكثير من النجوم، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء المسرح لم يكلف الدولة شيء، خاصة وأن من يُجسد الشخصيات المختلفة هو الطلاب، خلاف أن المسرح قد يضع الطلاب على الطريق الصحيح نحو الفن.

 

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