زعلان معاها .. محسن جابر يكشف تفاصيل مشكلته مع أنغام

تحدث المنتج محسن جابر عن خلافه مع الفنانة أنغام، موضحًا إنه تجمعهما علاقة جيدة الآن، ولا يمانع في العمل معها مرة أخرى.

وقال محسن جابر خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: مفيش زعل بيني وبين أنغام، وعلى المستوى الشخصي أنا بحبها وبحب صوتها هي فنانة قديرة الحقيقة منكرش ده حتى وأنا زعلان معاها.

وتابع: أنا عملت لها الألبومين الناجحين جدًا باعترافها هي شخصيًا المسجل في حفلة اللاونش بتاع عمري معاك، قالت شركة عالم الفني قدمتلي أكثر مما أريد، وده مسجل صوت وصورة.

كما كشف تفاصيل خلافهم، قائلًا: كان في عقد بيني وبينها لمدة 3 سنين، وفوجئت أن جالها عرض من إحدى الشركات الخليجية الأخرى، وهي الإغراءات ميلتها وراحت سجلت مع الشركة التانية في الوقت اللي كان فيه العقد بتاعي قائم، فإلتجأت للقضاء.

وأضاف: هي زعلت إني كسبت القضية والمحكمة حكمتلي بتعويض ونفذته، ومش هقدر أقول إننا اتصالحنا، إحنا التقينا أكتر من مرة وكان آخرهم دعوة فطار في منزل الفنانة الكبيرة الصديقة سميرة سعيد، وأنغام سلمت عليا وحيتني ودردشنا كتير، وعلاقتي بيها علاقة طيبة.

أما عن إمكانية عودة التعاون بينهم مرة أخرى، فعلق محسن جابر قائلًا: أنا من المنتجين كطفل بفرح بالنجاح وبنسى أي زعل، والنجاح بالنسبة ليا أكبر من أي زعل، ويا أهلًا ومرحبًا ودراعي مفتوح لـ أنغام في أي وقت على المستوى الشخصي والفني، يعني ما أكتر الفنانيين اللي أنا على علاقة قوية بيهم مفيش إنتاج.