عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واحد قاعد بيضلل الناس.. خالد الجندي يحذر من خطورة السوشيال ميديا

خالد الجندي
خالد الجندي

سلط الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على خطورة السوشيال ميديا في تزوير الفتاوى ونشرها على شبكة الانترنت بين الناس لتضليلهم.

وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي": ما ينفعش واحد قاعد على السوشيال ميديا يشوه معلومات الناس، وهنا وظيفة إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة".

وكشف خالد الجندي، على توصية صادرة عن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني من حيث إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها، لافتا إلى أن الإنتاج التشاركي لم يعد علم فردي.

وتابع: "أخيرا العلماء هيراعوا بعض وهياخدوا بالهم من فتاوى بعض، مش هيسفهوا بعض، منوها أن هذه وثيقة خطيرة لو تم تنفيذها هنشوف عصر التنمية الإسلامية".

وأشار إلى أنه يجب التوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

خالد الجندي السوشيال ميديا الفتاوى الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

تعرف على مباريات الأهلي فى الموسم الجديد

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

أشهر سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه بس

وظائف خالية للمهندسين بشركة المياه والشرب.. قدم الآن

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. التسجيل من هنا

يجب مد يد العون لهم.. شيخ الأزهر يقدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ