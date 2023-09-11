واحد قاعد بيضلل الناس.. خالد الجندي يحذر من خطورة السوشيال ميديا

سلط الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على خطورة السوشيال ميديا في تزوير الفتاوى ونشرها على شبكة الانترنت بين الناس لتضليلهم.

وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي": ما ينفعش واحد قاعد على السوشيال ميديا يشوه معلومات الناس، وهنا وظيفة إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة".

وكشف خالد الجندي، على توصية صادرة عن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني من حيث إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها، لافتا إلى أن الإنتاج التشاركي لم يعد علم فردي.

وتابع: "أخيرا العلماء هيراعوا بعض وهياخدوا بالهم من فتاوى بعض، مش هيسفهوا بعض، منوها أن هذه وثيقة خطيرة لو تم تنفيذها هنشوف عصر التنمية الإسلامية".

وأشار إلى أنه يجب التوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.