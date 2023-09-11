بخصم يصل إلى 40%..حنان الحسيني تكشف عن الحل المثالي لمعالجة مشاكل البشرة

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، عن طريقة لمعالجة مشاكل البشرة والتجاعيد والهالات السوداء، منوهة إلى أن كورس بينكي هو الحل المثالي للعناية بالبشرة.

وأوضحت الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن الكورس يحتوي على أكثر من منتج لمعالجة والعناية بالبشرة، أولها غسول بينكي الذي يقوم بتنظيف عميق للبشرة وتفتيحها.

وأضافت، أن كريم التفتيح الخاص بـ بينكي يستخدم صباحا بعد الغسول، أما بالنسبة للسيروم فيُدهن ليلا وهو مليء بهيلورونيك أسيد لمعالجة تجاعيد البشرة.

وأشارت، إلى أن اسكراب بينكي يعمل على تجديد خلايا البشرة، والذي يتحول بعد وضعه على الوجه إلى ماسك، ويعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها.

صابونة هدية على الكورس

وتابعت، أن الكورس يحتوي على صابونة خاصة بمعالجة غمقان المناطق الحساسة، لافتة إلى أنها هدية على الكورس بجانب الخصم الذي يصل إلى 40% على الكورس.