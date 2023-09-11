عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بخصم يصل إلى 40%..حنان الحسيني تكشف عن الحل المثالي لمعالجة مشاكل البشرة

حنان الحسيني
حنان الحسيني

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، عن طريقة لمعالجة مشاكل البشرة والتجاعيد والهالات السوداء، منوهة إلى أن كورس بينكي هو الحل المثالي للعناية بالبشرة.

وأوضحت الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن الكورس يحتوي على أكثر من منتج لمعالجة والعناية بالبشرة، أولها غسول بينكي الذي يقوم بتنظيف عميق للبشرة وتفتيحها.

وأضافت، أن كريم التفتيح الخاص بـ بينكي يستخدم صباحا بعد الغسول، أما بالنسبة للسيروم فيُدهن ليلا وهو مليء بهيلورونيك أسيد لمعالجة تجاعيد البشرة.

وأشارت، إلى أن اسكراب بينكي يعمل على تجديد خلايا البشرة، والذي يتحول بعد وضعه على الوجه إلى ماسك، ويعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها.

صابونة هدية على الكورس

وتابعت، أن الكورس يحتوي على صابونة خاصة بمعالجة غمقان المناطق الحساسة، لافتة إلى أنها هدية على الكورس بجانب الخصم الذي يصل إلى 40% على الكورس.

حنان الحسيني مشاكل البشرة التجاعيد الهالات السوداء كورس بينكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

تشتغل قد ايه وتشتريها .. سيارة "هالاند" الجديدة ب 55 مليون جنيه فقط

قصف ألمانيا وبولندا ورومانيا.. أمريكا تكشف رد فعل بوتين على خدعة الغرب

شركة البناء الصينية لـ صدى البلد: نتمنى المشاركة في المشروعات الكبرى بمصر

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

ماكرون يعلن حشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ