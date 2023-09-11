نشأت الديهي عن تضامن 100 شخصية ضد الاعتداء على الجبانات: أي مرازية وخلاص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية ، في اطار الحفاظ على الجبانات من الهدم، والتراث من التشوية، ولا يوجد أحد يستطيع أن يختلف من الحفاظ على ما لدينا من آثار، وفي نفس الوقت القضاء على الجلطات المروية الموجودة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، : "من يتحدث على الاعتداء على الجبانات، أنا معاكم تمامًا عايزين نحفظ على هذا التراث، لكن أسال هؤلاء الناشطين، من منكم قام بزيارة هذه الجبانات على مدار قرن الماضي،"



ولفت إلى أن هناك 100 شخصية أعلنت عن تضامنها ضد الاعتداء على الجبانات، متابعًا: "هناك ناشطون حقوقيون ضد فكرة تطوير الجبانات، ولا عمرهم شافوا الجبانات ، هو أي مرازية وخلاص، أي حاجة فيها هجوم على الدولة يدخل فيها على طول" .