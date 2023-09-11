عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور أمين صوصي علوى، الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية، إن عمليات الإغاثة والإنقاذ من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، تسابق الزمن كما إنها تجري ميدانيا بشكل منظم ومسؤول على كافة المستويات لتفادي الارتجالية والاخطاء التي قد تقع في مثل هذه الحوادث والتي تؤدي لتعقيد الوضع وتعطيل عمليات الإنقاذ.

وأضاف علوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "مع الأسف الأماكن الأكثر تضررا كانت القرى الجبلية النائية في منطقة الحوز جنوبي مراكش، نظرا لجغرافيا المنطقة الوعرة وكذلك الانحرافات الصخرية التي نجمت عن الزلزال وأدت لمحاصرة لتلك القرى وتعطيل إمكانية الوصول اليها". 

وتابع: "لكن جهود القوات المسلحة الملكية والوقاية الَمدنية وفرق الإنقاذ المتخصصة تظافرت لفك العزلة عن تلك المناطق والعمل على إيصال المساعدات الطبية والغذائية ووسائل الإنقاذ الفعالة.  

وأشار الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية، إلى أنه قد تشكلت خلية أزمة لمتابعة عمليات الإنقاذ وإزالة حطام المنازل بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ولفت إلى أنه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، صرح اليوم أن وزارة الداخلية المغربية وجميع القطاعات والمصالح معنيه بإنقاذ العالقين أولا من تحت الأنقاض وتسريع دفن الموتى وإيصال المساعدات الغذائية والخيام إلى المتضررين.

ووفقا لعلوي، أوضح أخنوش أنه بعد هذه المرحلة سيتم الشروع في إعادة بناء المنازل المدمرة في الزلزال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق اليوم خلال اجتماع اللجنة بين الوزارية على صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من الزلزال.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2862 قتيلا و2562 مصابا.

وأضافت الداخلية المغربية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1604 في إقليم الحوز، و976 في إقليم تارودانت وحالة واحدة في إقليم الصويرة.

بالرغم من الزلزال..المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بأكتوبر

أدوية ومواد غذائية.. الجزائر تعلن إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب

المغرب الزلزال مراكش منطقة الحوز القوات المسلحة الملكية العاهل المغربي وزارة الداخلية المغربية رئيس الحكومة المغربية زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

موضوعات متعلقة

جمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط تكشف وضع ضحايا زلزال المغرب

أدوية ومواد غذائية.. الجزائر تعلن إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب

بالرغم من الزلزال..المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بأكتوبر

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

هزات قوية جدا.. العالم الهولندي يكشف عن مفاجأة بشأن زلزال المغرب المدمر

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثير إعصار دانيال على مصر

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ