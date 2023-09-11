باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

قال الدكتور أمين صوصي علوى، الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية، إن عمليات الإغاثة والإنقاذ من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، تسابق الزمن كما إنها تجري ميدانيا بشكل منظم ومسؤول على كافة المستويات لتفادي الارتجالية والاخطاء التي قد تقع في مثل هذه الحوادث والتي تؤدي لتعقيد الوضع وتعطيل عمليات الإنقاذ.

وأضاف علوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "مع الأسف الأماكن الأكثر تضررا كانت القرى الجبلية النائية في منطقة الحوز جنوبي مراكش، نظرا لجغرافيا المنطقة الوعرة وكذلك الانحرافات الصخرية التي نجمت عن الزلزال وأدت لمحاصرة لتلك القرى وتعطيل إمكانية الوصول اليها".

وتابع: "لكن جهود القوات المسلحة الملكية والوقاية الَمدنية وفرق الإنقاذ المتخصصة تظافرت لفك العزلة عن تلك المناطق والعمل على إيصال المساعدات الطبية والغذائية ووسائل الإنقاذ الفعالة.

وأشار الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية، إلى أنه قد تشكلت خلية أزمة لمتابعة عمليات الإنقاذ وإزالة حطام المنازل بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ولفت إلى أنه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، صرح اليوم أن وزارة الداخلية المغربية وجميع القطاعات والمصالح معنيه بإنقاذ العالقين أولا من تحت الأنقاض وتسريع دفن الموتى وإيصال المساعدات الغذائية والخيام إلى المتضررين.

ووفقا لعلوي، أوضح أخنوش أنه بعد هذه المرحلة سيتم الشروع في إعادة بناء المنازل المدمرة في الزلزال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق اليوم خلال اجتماع اللجنة بين الوزارية على صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من الزلزال.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2862 قتيلا و2562 مصابا.

وأضافت الداخلية المغربية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1604 في إقليم الحوز، و976 في إقليم تارودانت وحالة واحدة في إقليم الصويرة.