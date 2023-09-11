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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدوية ومواد غذائية.. الجزائر تعلن إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب

الجزائر والمغرب
الجزائر والمغرب

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأثنين، أن الجزائر تقرر إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب للمساهمة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال المدمر.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن طائرتان من الطائرات الثلاث التي سترسلها الجزائر إلى المغرب، محملتان بالأدوية والفرش والخيم والمواد الغذائية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن الجزائر أعدت مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المغرب.

وقال الشريف إنه في إطار المُساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 شخصا متخصصا موزعين كالآتي: فريق سينوتقني مُختص في عمليات البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مُساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة.

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