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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرغم من الزلزال..المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بأكتوبر

المغرب
المغرب

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأثنين، أن المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي والمقرر لها في أكتوبر المقبل في مراكش، وذلك بالرغم من الزلزال الذي ضرب العديد من المدن المغربية وتسبب في وفاه آلاف المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.

وأشار بايتاس إلى أن الأمور تشير إلى عودة الخدمات لمدينة مراكش في أسرع وقت، كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة خلال يومين، وسيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال.

كما لفت المتحدث إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدا، موضحا أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

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