350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، إن هناك الآلاف من المتضررين في المغرب جراء الزلزال المدمر مازالوا بحاجة إلى دعم عاجل، وأن هناك نحو 350 ألف مغربي سيتضررون وفق الإحصاءات الأممية.

وأضافت الصحة العالمية: "ليس لدينا حصر عن المباني المتضررة جراء زلزال المغرب"، لافته إلى أنها تعمل عن كثب مع وزارة الصحة المغربية وهناك فرق طبية متخصصة ومتاحة للتعامل مع الكوارث.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها قامت بتقديم مساعدات طبية للمتضررين من الزلزال المدمر بالتعاون مع السلطات المغربية، وتم نقل عدد من الخبراء الطبيين إلى المغرب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية ، أن الحكومة المغربية أخبرتنا أنها قد تحتاج لمزيد من مساعداتنا مستقبلا، لافته إلى أن السلطات المغربية تبلي بلاءا حسنا في التعامل مع الكارثة، وما زلنا ننتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية لتقديم مزيد من المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.

وأشار بايتاس إلى أن الأمور تشير إلى عودة الخدمات لمدينة مراكش في أسرع وقت، كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة خلال يومين، وسيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال.

كما لفت المتحدث إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدا، موضحا أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.