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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يوجه بتوفير جميع الإجراءات اللازمة لمساندة الأشقاء في المغرب وليبيا

صدى البلد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، وذلك وفقا لما أفادت به قناة “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها. 

ليبيا.. اختفاء أحياء سكنية بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال

في سياق منفصل، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، أسامة حماد، إن هناك أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال.

وفي قت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، أن حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في مدينة درنة ارتفع إلى 150 وفاة وأكثر من 100 مفقود.

من جانبه، قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، فتحي الكريمي، اليوم الإثنين، إن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة دانيال وأصبحت كل مداخلها مغلقة.

وأكد الكريمي، أنه “تم انتشال عشرات الجثث في المدينة وهناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة”، مشيرا إلي أن “وحدات من الجيش وصلت للمساعدة في انتشال الجثث”.

السيسي ليبيا عبد الفتاح السيسي المغرب قناة “اكسترا نيوز”

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