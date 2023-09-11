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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. تفاصيل الدعم الدولي للمغرب حتى الآن

صدى البلد

أعرب العديد من زعماء العالم عن تعازيهم، كما قدموا الدعم للمغرب. ووفقا لما نشرته شبكة سي أن أن، فيما يلي أهم الردود والإستجابات الدولية للكارثة التي تسبب فيها زلزال ضرب البلاد يوم الجمعة الماضية.

 

أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الاثنين، أنها فعّلت مساعدات الطوارئ من أموال الحكومات المحلية للمساعدة في العمليات الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال، وستقدم 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب للمساعدة في جهود الإنقاذ.

 

كما هبط فريق بحث وإنقاذ إسباني، مكون من 56 جنديا وأربعة كلاب، في مراكش للمساعدة في أعقاب الزلزال، وفقا لوزارة الدفاع الإسبانية.

 

وقالت تركيا، التي ضربها زلزال مدمر أودى بحياة عشرات الآلاف في وقت سابق من هذا العام، إنها مستعدة لإرسال 265 فردا و1000 خيمة إلى المغرب لدعم جهود الإغاثة.

 

كما قالت بريطانيا إنها أرسلت 60 متخصصا في البحث والإنقاذ، من بينهم أربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ وفريق تقييم طبي إلى المغرب.

 

وقالت الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021 وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب، إنها ستعيد فتح مجالها الجوي أمام المساعدات الإنسانية والرحلات الجوية الطبية من وإلى الدولة العربية.

 

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية الصليب الأحمر الصينية يوم الاثنين إنها سترسل 200 ألف دولار من المساعدات النقدية الإنسانية الطارئة إلى الهلال الأحمر المغربي لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة.

 

كما قالت الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن إنهما على استعداد لتقديم المساعدة، وقال البنك الدولي إنه عرض على البلاد "دعمه الكامل".

 

وأعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها رصدت مبلغ قيمته 6 ملايين يورو لدعم ضحايا الزلزال في المغرب ومد يد العون للشعب المغربي.

المغرب الإستجابات الدولية للكارثة زلزال

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