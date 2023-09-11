ولي العهد السعودي يعرب عن تعازيه للعاهل المغربي في ضحايا الزلزال المدمر

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأثنين، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال الاتصال، أعرب ولي العهد السعودي، عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وسأل الأمير محمد بن سلمان الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبه، أعرب العاهل المغربي عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على مواقف المملكة الأصيلة وعلى مشاعر سموه الأخوية النبيلة.