زلزال المغرب.. ارتفاع عدد وفيات الهزة الأرضية إلى 2681 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد وفيات زلزال الحوز إلى 2681 شخصا.

وشهد المغرب مساء الجمعة الماضية هزة أرضية قوية تسببت في تهدم آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب المغربي بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المملكة.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش المغربي بناء مخيم ضخم ومستشفى ميداني على أطراف بلدة أسني قرب مركز الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال رئيس المستشفى، العقيد يوسف قموس، إن لديه 24 طبيباً و48 ممرضاً في الموقع، مضيفا أن عدد الموظفين وقدرة المستشفى، التي تبلغ حالياً 30 سريراً، يمكن توسيعها.

اعتاد قموس وفريقه على العمل في مناطق الكوارث، حيث تم نشرهم في الأردن وساحل العاج في الماضي للمساعدة في الأزمات هناك.