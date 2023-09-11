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رئيس التحرير
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أخبار البلد

في زيارته لموسكو..وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات الروس

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الروسية موسكو، بعقد عدد من اللقاءات المهنية لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، حيث التقى عددا من مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسي، ومنهم Biblio Globus وFun & Sunو Intourist و Anex Tour و Coral Travel و TEZ Tour وPegas، بالإضافة إلى المسئولين عن موقع الحجز Stelat.ru، وشركة Red Wings للطيران.

وتم عقد هذه اللقاءات بمقر السفارة المصرية بموسكو، بحضور يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستعرض عيسى خلال اللقاءات أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ومؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الروسي خلال العام الجاري، حيث يعد السوق الروسي من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث الوزير عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الفرصة المتاحة أمام منظمي الرحلات لخلق منتج جديد لعملائهم يجمع بين أكثر من تجربة، استثماراً للمقومات السياحية الثرية التي تتمتع بها مصر، وللاستفادة من تضاعف أعداد رحلات الطيران الداخلي في مصر مما يعمل على تسهيل حركة السائحين والربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.

كما ألقى الوزير أيضاً في ذات السياق، الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

وأشار أيضاً إلى الفرصة الواعدة للمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

ولفت وزير السياحة إلى جهود تحسين التجربة السياحية في مصر التي تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها وخاصة منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية بأبو سمبل والأقصر وأسوان.

كما استعرض حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران على تشغيل وزيادة رحلات الطيران إلى مصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.

وتعرف الوزير خلال هذه اللقاءات، على الخطط التشغيلية الخاصة بمنظمي الرحلات وحجم الطلب وحركة الحجوزات لديهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر، والتحديات التي قد تواجههم لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من روسيا.

ومن جانبهم، استعرض منظمو الرحلات حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر من السوق الروسي خلال الفترة الماضية، وخططهم خلال الموسم الشتوي.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة الحالية لدولة روسيا جاءت في إطار مشاركة مصر في فعاليات معرض Leisure المقرر إقامته خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر الجاري بموسكو، واستثمار هذه المناسبة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع كبار مسئولي السياحة ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر والسياحة في السوق الروسي. 
 

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وزير السياحة والاثار Travel Wing أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية الوطنية للسياحة

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