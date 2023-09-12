الولايات المتحدة تتوقع استضافة الخارجية الأمريكية لكبير الدبلوماسيين الصينيين قبل نهاية العام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن واشنطن تتوقع أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، سواء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل أو بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن بلينكن سيستضيف وزير الخارجية وانغ يي هنا في الولايات المتحدة "سأدع الحكومة الصينية تتحدث عما إذا كان وانغ يي سيحضر أو ​​لا يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، ولكن مع ذلك، سواء كان ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو ما إذا كان بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت ما قبل نهاية العام، فإننا لا نزال نتوقع أن الوزير"

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن الصين تخطط لإرسال نائب الرئيس هان تشنغ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلاً من إرسال وانغ يي في رحلة أوسع للولايات المتحدة كما أشير سابقًا، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويأتي التجمع السنوي لزعماء العالم بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد عن خيبة أمله لأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر القمة المقبلة لزعماء مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه 'سيتمكن من رؤيته'.

ولم يخض بايدن في تفاصيل، لكن الفرصة التالية المحتملة لبايدن لإجراء محادثات مع شي، حيث يسعى البلدان لتحقيق الاستقرار في العلاقات المضطربة، هي قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وألمحت أعلى وكالة أمنية صينية إلى أن أي اجتماع بين شي وبايدن في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من هذا العام سيعتمد على 'إظهار الولايات المتحدة ما يكفي من الإخلاص'.

وأضاف 'كما قال الرئيس، فإنه يأمل في الاجتماع مع الرئيس شي في وقت لاحق من هذا الخريف. ونعتقد أنه لا يوجد بديل للمحادثات الفردية على مستوى القادة، لذلك سنواصل العمل لتحقيق إمكانية ذلك'. وفقا لما قاله ميلر يوم الاثنين.

وسافر بلينكن إلى بكين في يونيو، حيث التقى بسلف وانغ، تشين قانغ، في أول زيارة يقوم بها كبير دبلوماسي أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد ذلك إنهما أجريا محادثات 'صريحة وموضوعية وبناءة'، ودعا بلينكن تشين إلى واشنطن لمواصلة المناقشات.

والتقى بلينكن بعد ذلك بوانغ على هامش اجتماع إقليمي في جاكرتا في غياب تشين.

وسافر ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار آخرين إلى الصين لعقد اجتماعات بعد زيارة بلينكن، لكن المسؤولين الصينيين لم يسافروا بعد إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

وشغل وانغ (69 عاما) منصب وزير الخارجية في الفترة من 2013 إلى 2022 مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى نقطة وصفتها بكين بأنها أدنى مستوياتها على الإطلاق.