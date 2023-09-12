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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراجل دمه أخف من الست.. أوس أوس يتحدى مذيعة| شاهد

صدى البلد

عرضت سارة دندراوي، مذيعة قناة العربية، لقطات من لقائها بالفنان محمد أسامة “اوس اوس” عبر حسابها على انستجرام.

وقال اوس أوس آنه يرى آن الرجل أخف من المراة في الضحك والكوميدية، ومازح جمهوره بالغناء موكداً أن لديه حس فني وهوس الغناء.

من جانب اخر، كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل أعماله المسرحية المقبلة، قائلا: مسرحية «صباحية مباركة» من إنتاجه وإخراجه ومشاركة أوس أوس وعلي ربيع سيتم عرضها قريبا.

وصرح عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد": بجهز عمل مسرحي جديد بعنوان «مثلث برهومة»، وسيشارك فيها بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو.. وعدد من النجوم الآخرين.

الفنان اشرف عبد الباقى الفنان محمد أسامة الكوميدية الكوميدي سارة دندراوي مسرحية صباحية مباركة

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