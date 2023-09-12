وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عامًا وقد تسأل البعض عن سر احتفاظها برشاقتها وذاكرتها وذلك حتى بلوغها لسن 96 عاما..

يشار إلى أنه وفقا للطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي فإن للملكة أسلوبا صحيا لتناول الطعام قد ساعدها على العيش حتى عمر 96 عامًا وأشار إن الملكة الراحلة لم تعش لتأكل، بل أكلت لتعيش وقد كان لديها نهج عملي للغاية في تناول الطعام.



وفقا لموقع اكسبريس أشار الطاهي الخاص بالعائلة المالكة أنها كانت تلتزم بنفس الأطباق أسبوعًا بعد أسبوع، وقد كان الطهاة يقومون بإعداد قوائم الطعام قبل ثلاثة أيام حتى وتضع خطًا بين القوائم التي لا تريدها.

"في بعض الأحيان، كانت تضع خطًا بين كل شيء وتضع شيئًا مختلفًا، كما لو كانت تتناول العشاء مع الأمير أندرو، وكان المفضل لديه هو الكريم بروليه مع برتقال ساندرينجهام.

مربى البرتقال على الخبز المحمص

وقد كانت الملكة تحب أن تبدأ يومها بفنجان من شاي إيرل جراي وذلك بدون حليب أوسكر ولكن كانت تقوم باضافة قطعة بسكويت أو اثنتين.

على الجانب الآخر قد كانت وجبة أفطارها صحية للغاية وهي التي تمنحها الطاقة طوال اليوم فقد كانت تتكون من الحبوب واللبن والخبز المحمص والمربى وتعد من أطباقها المفضلة البيض المخفوق مع سمك السلمون المدخن.