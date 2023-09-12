سيلفي جديد.. إيمان العاصي رفقة ابنتها في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة إيمان العاصي ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت رفقة ابنتها بإطلالة كاجوال، وخطفتا الأنظار معاً بجمالهما

وخاضت إيمان العاصي، السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليها لم تجسده من قبل.

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن والإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.