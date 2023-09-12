عاجل
أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة حدث ليلا| كواليس الساعات الأول من وصول مهاجم الأهلي الجديد .. زلزال جديد يضرب المغرب .. الإعصار دانيال يصل القاهرة .. وتشفير الدوري المصري أخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. 97.5% للهندسة و85% للتجارة.. التسجيل بالكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان عبر هذا الرابط موجز السوشيال: أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست.. فرج عامر يطرح تساؤلا عن محمد صلاح اليوم.. منتخب مصر يستعد لمواجهة تونس على استاد الدفاع الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا لا تهتم بالتحذيرات الأمريكية بشأن زيارة زعيم كوريا الشمالية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

اعلن الكرملين ترحيبه اليوم الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي الذي وصل في زيارة لموسكو على متن قطاره الخاص للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد الكرملين، اليوم ، أن الرئيس بوتين سيلتقي اليوم بزعيم كوريا الشمالية.

وشدد الكرملين على أن روسيا غير مهتمة بتحذيرات واشنطن بشأن لقاء بوتين مع رئيس كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: 'ستكون زيارة شاملة'. 'ستكون هناك مفاوضات بين الوفدين، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، سيواصل الزعماء اتصالاتهم بشكل فردي'.

ومن المتوقع أن يصل بوتين إلى فلاديفوستوك يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يحضر الجلسة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يستمر حتى الأربعاء.

وكان من المتوقع أن تكون لقاءاته مع كيم على هامش المنتدى، على الرغم من عدم وجود تأكيد حول الموقع أو ما إذا كان كيم سيحضر الحدث.

وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين قالوا في البداية إن الزيارة وشيكة، إن محادثات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بنشاط، ومن المرجح أن يناقش كيم وبوتين تزويد روسيا بالأسلحة اللازمة للحرب في أوكرانيا.

ونفت بيونج يانج وموسكو أن كوريا الشمالية ستزود روسيا بالأسلحة، التي استهلكت مخزونات كبيرة من الأسلحة خلال أكثر من 18 شهرًا من الحرب.

التحذيرات الأمريكية الرئيس فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا وسط تحذيرات أمريكية من بيع الأسلحة

الحكومة المكسيكية تحقق أكبر عجز في الميزانية منذ عقود

وزير الصحة الليبي يفجر مفاجأة بشأن عدد ضحايا إعصار دانيال

على متن قطاره الخاص .. زعيم كوريا الشمالية يسافر إلى روسيا

مالي.. متمردو حركات أزواد يعلنون الحرب على المجلس العسكري

المشير حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات السيسي لإرسال فرق الإنقاذ إلى ليبيا| فيديو

زلزال جديد يضرب المغرب بقوة 3.3 ريختر

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه ..عقوبة تقاضى مال لإلحاق العمالة بالخارج بالمخالفة

المخيمات البدوية بسانت كاترين..متعة البساطة وسط الطبيعة الخلابة |شاهد

أخبار التوك شو| تطورات الإعصار دانيال في ليبيا ومصر.. وانتخابات الرئاسة 2024 بإشراف قضائي

فعلها فورا.. إجراءات هتفرق في عمر بطارية آيفون

4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى بطلان حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا

أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ