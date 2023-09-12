الكرملين: روسيا لا تهتم بالتحذيرات الأمريكية بشأن زيارة زعيم كوريا الشمالية

اعلن الكرملين ترحيبه اليوم الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي الذي وصل في زيارة لموسكو على متن قطاره الخاص للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد الكرملين، اليوم ، أن الرئيس بوتين سيلتقي اليوم بزعيم كوريا الشمالية.

وشدد الكرملين على أن روسيا غير مهتمة بتحذيرات واشنطن بشأن لقاء بوتين مع رئيس كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: 'ستكون زيارة شاملة'. 'ستكون هناك مفاوضات بين الوفدين، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، سيواصل الزعماء اتصالاتهم بشكل فردي'.

ومن المتوقع أن يصل بوتين إلى فلاديفوستوك يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يحضر الجلسة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يستمر حتى الأربعاء.

وكان من المتوقع أن تكون لقاءاته مع كيم على هامش المنتدى، على الرغم من عدم وجود تأكيد حول الموقع أو ما إذا كان كيم سيحضر الحدث.

وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين قالوا في البداية إن الزيارة وشيكة، إن محادثات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بنشاط، ومن المرجح أن يناقش كيم وبوتين تزويد روسيا بالأسلحة اللازمة للحرب في أوكرانيا.

ونفت بيونج يانج وموسكو أن كوريا الشمالية ستزود روسيا بالأسلحة، التي استهلكت مخزونات كبيرة من الأسلحة خلال أكثر من 18 شهرًا من الحرب.