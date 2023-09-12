لوك جديد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها| شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت أسما في الصور بلوك جديد كاجول، مرتدية فستانا أسود وباروكة شعر جديدة باللون البني، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير في المكياج، فقد اختارت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز رقة وجمال ملامحها.



وهاجمت الإعلامية مروة صبري، أسما شريف منير، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب حلاقة رأسها بشكل مفاجئ.

وقالت مروة صبري ، في بداية حلقتها ببرنامجها “قعدة ستات” الذي يذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: “أسما بعدماخدت التريند، لقيناها بتقول إنتو ليه بتهاجموني، وياريت محدش يقلدني في اللي عملته، والمتابعين بيسخنوا أبويا عليا، يا أسما انتي داخلة تاخدي التريند، في ناس هتقولي انتي مالك ما يمكن هي تعبانة ومضطرة تحلق شعرها عشان الصبغة بوظت شعرها، فمن الكوميديا إنك بعد ما تحلقي تصبغيه أصفر!”.

واستكملت مروة صبري حديثها قائلة: “ده غير إنك طلعتي وانتي بتحلقي شعرك لايف عشان الناس تعلق على الفيديو، وكمان رايحة مهرجان الدراما رغم إنك مش ممثلة أساسا يعني لو مرحتيش محدش هيسألك إنتي مجتيش ليه؟!”.

وأضافت: “نفسيتك تعبانة متصوريش؟! متجيش تقولي وتهاجمي الإعلام تقولوا بتتكلموا عليا ليه، اللي أعرفه إن حدتعبان وشعره بيقع ميصورش، لكن انتي عايزة تلفتي الانتباة ناحية الناس، أصل أنا بقالي فترة مش متشافة ومعملتش تريند!”.