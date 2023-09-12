روسيا تعلن تطوير أسلحة تعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة.. تفاصيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع مديري الجلسات الرئيسية في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، أن الأسلحة التي تستخدم مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن الأمن في المنظور التاريخي القريب، والسلطات الروسية تدرك ذلك.

وقال بوتين "إذا نظرنا إلى المجال الأمني، فإن الأسلحة ذات المبادئ المادية الجديدة ستضمن أمن أي دولة في المنظور التاريخي القريب. نحن نفهم هذا جيدًا ونعمل على تحقيقه".

وأضاف بوتين أن تطوير الأسلحة بناءً على مبادئ فيزيائية جديدة يتضمن استخدام تقنيات ومبادئ عمل جديدة، وتشمل هذه الأسلحة أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وأسلحة الترددات الراديوية وغيرها.