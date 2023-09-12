السلطان العماني يعزي الشعب الليبي في ضحايا الإعصار

بعث السُّلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى السلطات الليبية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق شمال شرق ليبيا.

وبحسب وسائل إعلام عمانية؛ فقد أعرب السُّلطان في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللشعب الليبي الشقيق.

كما دعا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، آملًا جلالتُه للمصابين الشفاء العاجل.

واكد وزير الصحة بالحكومة الليبية⁩، عثمان عبد الجليل، وجود كثير من الأحياء لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها.

كما أوضح أن الأوضاع في درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد ⁧‫الضحايا.

وطالب وزير الصحة الليبي، الدول الصديقة، بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى بمدينة ⁧‫درنة⁩، ومناطق الجبل الأخضر، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية ليبية.

وسجلت ليبيا وفاة أكثر من ألفى شخص وفقد 7 آلاف آخرين شرقي البلاد، حيث سجلت أكبر عدد من الضحايا والمفقودين جراء الإعصار دانيال.