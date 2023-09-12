ليبيا.. ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار إلى 3000

أعلنت وزارة الصحة الليبية أن أعداد القتلي نتيجة الإعصار الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 3000 قتيل حتى الآن والمفقودون بالآلاف.

كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10.000 والمفقودين نحو 100.000.

وكان الهلال الأحمر أعلن في وقت سابق أن عدد المفقودين جراء الفيضانات تجاوز الـ 9000، مؤكدا انه من الصعب تحديد مصيرهم.

وكان الهلال الأحمر الليبي أعلن في وقت سابق فقدان كافة وسائل الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة بسبب الفيضانات.

ويشار الي ان الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​اجتاح مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

ومن جانبه؛ أكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، مشيرا إلى أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر.

كما أعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

من جهته، صرح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم في الكارثة إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي.