الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن وزارة الخارجية وقعت بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.

ووفق البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.

وحضر مراسم التوقيع كل من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وكارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الإمارات.