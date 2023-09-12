عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 عاملة في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت 11 عاملة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمدخل التلين اتجاه منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "سمر ع ع" 35 سنة و"عمار ح ع" 17 سنة و"أميرة ع م" 35 سنة و"فهيمة س م" 35 سنة و"سماح ف ا" 43 سنة و"حنان ح م" 40 سنة و"هالة ح م" 37 سنة و"امل ف م" 50 سنة و"رشا ا ا" 35 سنة و"سحر م ع" 35 سنة و"صباح ا ح" 55 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

توفيت أثناء إسعافها.. شخص يصدم صغيرة تلهو أمام منزلها بسيارته في الشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر قوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمدخل التلين اتجاه منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أجهزة الأمنية الأجهزة الامنية الرعاية الصحية الصحية اللازمة انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية حادث انقلاب سيارة ربع نقل سيارة ربع نقل في الشرقية كدمات وكسور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

16 سيارة إطفاء و51 حالة اختناق حصيلة نشوب حريق بمصنع إسفنج بالزقازيق

التعليم الشامل للطلاب ذوى الهمم.. في دورة تدريبية بكلية علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق

العثور علي جثتي شقيقين في حالة تحلل بالشرقية والأمن يكشف هوية المتهمين

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمنيا القمح

افتتاح 3 مشروعات خدمية بأبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه

خلال 9 أشهر.. إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات التموينية بالشرقية

مساعدات عاجلة بمحافظة الشرقية لهذه الفئات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

تحذير أممي من مجاعة كبيرة ستضرب الملايين خلال سنة

سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

ربع درنة اختفى.. لماذا كانت خسائر عاصفة دانيال مرعبة في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ