إصابة 11 عاملة في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيبت 11 عاملة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمدخل التلين اتجاه منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "سمر ع ع" 35 سنة و"عمار ح ع" 17 سنة و"أميرة ع م" 35 سنة و"فهيمة س م" 35 سنة و"سماح ف ا" 43 سنة و"حنان ح م" 40 سنة و"هالة ح م" 37 سنة و"امل ف م" 50 سنة و"رشا ا ا" 35 سنة و"سحر م ع" 35 سنة و"صباح ا ح" 55 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر قوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمدخل التلين اتجاه منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.